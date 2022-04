Ramadan 2022 : que célèbrent les musulmans ?

Le ramadan, qui débutera le 2 avril en France, n'est pas qu'un jeûne alimentaire. C'est une célébration importante car elle permet de se souvenir de la révélation du Coran au prophète Mahomet, un événement fondateur. En l'an 610, l'ange Gabriel serait apparu au prophète et lui aurait révélé le texte sacré.

Cette révélation baptisée "Nuit du Destin" aurait eu lieu pendant le mois du ramadan. Les musulmans jeûnent ainsi au cours de ce mois pour commémorer la révélation du Coran. Des dattes dont souvent consommées pour rompre le jeûne quotidien avant le lever du soleil en mémoire de ce récit. D'après la légende, Mahomet rompait son jeûne avec ces fruits et de l'eau.

Le ramadan doit aussi être une période de piété et de solidarité. Les croyants sont invités à cesser de pêcher au sens large, c’est-à-dire de médire, mentir ou d'agir égoïstement pour se tourner vers les autres, les plus pauvres ou moins chanceux et vers Dieu.