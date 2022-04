Pourquoi le fromage s'appelle-t-il ainsi ?

Dans les autres pays, le nom du fromage n’a absolument rien à voir. Nous on dit "fromage" mais les Britanniques disent "cheese", les Allemands "Käse", les Espagnols "Queso", les Portugais "Queijo". Et c’est assez logique puisqu’en latin, le fromage s’appelait "caseus".

Mais, il se trouve que certains fromages, déjà à l’époque des Romains, se faisaient dans un moule qui se disait en latin "forma". On parlait alors de "caseus formaticus". Les Anglais, les Allemands et compagnie se sont inspirés de "caseus". Nous, les Français, vu qu’on ne fait rien comme les autres, on a choisis "formaticus". Et dans un premier temps, au XIIIe siècle, on a appelé ça le formage, voire le fourmage qui sonne comme fourme, par exemple la Fourme d’Ambert qui est fabriquée en Auvergne dans des moules en cylindre.

Et puis au XVe siècle, le mot formage va subir une métathèse… En gros, c'est une permutation de certains sons et c’est ainsi que le formage va devenir le fromage. Ceci dit la racine latine "caseus", on l’utilise aussi puisque la principale protéine du lait, on l’a baptisée caséine.

Cette leçon vaut bien un fromage comme disait Jean de La Fontaine, et même un peu plus car nous Français, nous en consommons 30 kilos par an. Mais le fromage numéro 1 en France, depuis cette année ce n’est plus notre bon vieux camembert, mais pour la première fois la mozzarella ! Oui 33.000 tonnes du meilleur ami de la tomate contre 29.000 tonnes du fromage made in Normandie.

