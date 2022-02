Pourquoi le chiffre 555 est un mythe pour les sportifs du monde entier

Pour comprendre cette histoire, il faut se rendre au Pakistan, du côté de Karachi où le 10 décembre 1963 naît Jahangir Khan, un petit garçon chétif à qui les médecins déconseillent toute activité physique. Son père ne l’entend pas de cette oreille, il jouera comme son frère au sport familial : le squash ! Et il fait bien d’insister car le gamin se révèle extrêmement doué.

À 15 ans, Jahangir Khan devient le plus jeune vainqueur du championnat du monde amateur et ce n’est que le début. Coaché à la dure par son père, son frère et surtout son cousin, Jahangir Khan développe une endurance incroyable doublée d’un toucher de balle et d’une science du jeu qui vont le rendre quasi injouable. Deux ans plus tard, il a 17 ans, il devient champion du monde pro en battant le numéro un mondial. C’est le début d’un règne incroyable…

De 1981, date de ce titre mondial, à 1986, Jahangir Khan va rester invaincu. 5 ans et 8 mois pendant lesquels il va enchainer 555 victoires, ce qui reste à ce jour la plus longue série d’invincibilité en nombre de victoires, tous sports confondus. C’est en France, à Toulouse, lors de l’Open Mondial qu’il finit par céder. Une défaite qui ne l’empêche d'enchaîner une nouvelle série d’invincibilité, cette fois de 9 mois.

Mais cette série dingue n’est pas le seul exploit de Jahangir Khan. En 1982, il a réalisé quelque chose d’ahurissant : remporter la finale d’un tournoi sans perdre un seul point ! Il a pris sa retraite sportive en 2003 mais reste aujourd’hui, 35 ans plus tard, toujours détenteur de ce record qui n’est pas près de tomber.

