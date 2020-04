Fabrice Luchini: "Jean de La Fontaine illumine la réalité"

publié le 13/04/2020 à 14:00

Énigme n°1

"J'ai envie de vous parler d'un homme dont, à tous les points de vue, on peut dire, sans risque de se tromper, qu’il est fabuleux.

On fêtera l’année prochaine, le 400 ème anniversaire de sa naissance. Si vous comptez bien, ça nous ramène à 1621. Il est originaire de Château Thierry, dans l’Aisne. On peut d’ailleurs visiter sa maison natale, devenue un musée qui porte son nom.

Il fut en temps tenté par la prêtrise, ça ne durera pas très longtemps. Il devient avocat avant d’hériter de son père, de la charge de maître des eaux et des forêts, charge pour laquelle, il faut bien le dire, il ne montra qu’un goût très modéré.

A 26 ans, il se marie. Sa femme n’a que 14 ans. Le mariage a été arrangé. D’amour il n’est guère question. Il lui fera un enfant 6 ans plus tard dont il ne s’occupera pas mieux que de sa charge. Son esprit est ailleurs : il rêve, il lit et il écrit.

Mais comme pour tous ceux qui font profession d’écrire, en ce 17ème siècle, il faut un protecteur. Ce sera d’abord Nicolas Fouquet, le surintendant de Louis XIV, dont on peut mesurer, aujourd’hui encore, la puissance et la richesse lorsqu’on visite son château de Vaux le Vicomte. Mais comme on le sait, Fouquet sera arrêté sur ordre du roi et condamné à la prison à vie. Assez courageusement, le poète dont nous parlons restera fidèle à sa mémoire malgré la disgrâce. C’est une des raisons pour lesquelles Louis XIV ne le portera jamais vraiment dans son cœur. Détail asignificatif : lorsqu’il fut élu à l’Académie, en 1683, le roi mettra un an avant de ratifier cette élection.

Mais remontons quelques années en arrière, après un séjour en Limousin, le voilà à Paris chez Madame de la Sablière qui lui donnera un appartement dans son hôtel de la rue Saint Honoré ; pas si mal hein…

Il faut dire, qu’entre temps, il est devenu célèbre grâce notamment à la publication des 6 premiers livres de ces sortes d’allégories dans lesquelles, comme il l’écrit lui-même : « je me sers d’animaux pour instruire les hommes » …

Sur sa tombe, au Père Lachaise, où il repose à côté de Molière, on peut lire cette épitaphe qu’il avait composée et selon laquelle, il fit deux parts de son temps : « l’une à dormir et l’autre à ne rien faire ». On voudrait ne rien faire avec autant de génie.

Vous connaissez tous son nom, vous connaissez tous, au moins une partie de son œuvre, apprise à l’école. C’est un des plus grands stylistes. Céline disait de lui : « c’est fin, c’est tout, c’est final »…

J’espère que vous avez trouvé. Parce que comme il l’écrit dans un de ses textes les plus célèbres : « rien n’est si dangereux qu’un ignorant ami » …"

La réponse: Jean de La Fontaine.

Au téléphone pour en parler avec nous: Fabrice Luchini. Le comédien connaît très bien l'oeuvre du fabuliste, "le plus grand des styliste", qu'il a déjà joué sur scène. Depuis le début du confinement, il poste régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles il interprètent des fables du natif de Château-Thierry.

Jean de La Fontaine Crédit : sipa

Énigme n°2

"J’ai envie de vous raconter une histoire extraordinaire, celle d’une femme que rien ne prédestinait à devenir non seulement universellement connue, mais encore à faire de sa ville un lieu que viennent visiter chaque année plus de 6 millions de personnes.

Mais revenons au milieu du 19 ème siècle. En 1844. C’est cette année là que naît celle dont je voudrais vous faire deviner le nom.

Sa famille est une famille de meuniers, relativement aisée jusqu’à ce que la maladie et les débuts de la révolution industrielle ne lui rendent la vie difficile. Très difficile, même. Chômage, expulsion, exclusion. Voilà le quotidien de la famille. Quant à notre héroïne, qui souffre de tuberculose, ses parents n’ont pas les moyens de l’envoyer à l’école. Elle ne sait ni lire, ni écrire.

Nous sommes le 11 février 1858. Il fait froid. Avec sa sœur et une amie, elle va chercher du bois. Et c’est là que se produit l’impensable.

Ecoutons ce qu’elle en dira : « je croyais me tromper, je me frottais les yeux, je regardai encore et je vis … »

Ce qu’elle vit lui apparaîtra 18 fois entre le mois de février et le mois de juillet de cette année 1858.

Voilà qui fait grand bruit. Au point que la police s’en mêle. Un commissaire l’interroge. Qu’a-t-elle vraiment vu ? Qui aurait pu l’influencer ? Il tente même de la piéger en modifiant ses premiers témoignages. Mais malgré son jeune âge et son inculture, la jeune fille ne tombe pas dans le panneau et continue dire ce qu’elle a vu … Seulement ce qu’elle a vu.

La curiosité de la population est grandissante. Très vite des centaines puis des milliers de personnes l’accompagnent vers cette grotte ou tout a commencé.

Après la police et la justice, c’est la médecine qui s’intéresse à elle : est-elle victime d’hallucinations ?

Puis l’Eglise qui ouvre une commission d’enquête dont les travaux se poursuivront pendant plus de 3 ans, travaux qui concluront à la réalité du témoignage de la jeune fille. La petite paysanne est devenue une héroïne … dont on commémorera la mort dans quelques jours …

Pour terminer, voici ce que Zola disait de cette foule immense dans un livre qu’il consacra à cette ville : « « la marche ininterrompue de ce serpent de feu, dont les anneaux d’or rampaient si doucement sur la terre noire, s’allongeaient, s’allongeaient, sans que jamais l’immense corps déployé parût finir ».

Mais avez vous reconnu cette jeune femme ?"

La réponse: Bernadette Soubirous.

Au téléphone pour en parler avec nous: le chanteur Grégoire, qui a coécrit et composé tout un spectacle musical autour de la vie de Bernadette. Spectacle dont les représentations reprendront à Lourdes dès la sortie du confinement et qui devrait se jouer au Palais de glaces, à Paris, début 2021.

Lourdes Crédit : RTL

Énigme n°3

"J’ai envie de vous parler d’un divertissement qui, est sans doute très pratiqué en ces temps de confinement …

Son inventeur s’appelle Alfred Moscher Butts et il est né un 13 avril, le 13 avril 1899 pour être précis, il y a donc 121 ans aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’il fait ce Butts ? Il est architecte. Mais comme bon nombre d’américains, la crise de 29 l’a mis sur la paille. Et au chômage. Le bon côté de la chose, c’est qu’il a du temps pour réfléchir.

Il se dit qu’on trouve trois sortes de jeux de société : les jeux de hasard, les jeux de réflexion et les jeux de lettres. Et c’est sur l’une de ces trois catégories qu’il va travailler.

Tapis musical

Il va le faire en s’aidant de trois journaux –en tout cas de la première page de ceux-ci. Ces journaux sont le Saturday Evening Post, le Herald Tribune et le New York Times.

Le jeu qu’il invente aura plusieurs noms. Lexiko puis Alph puis It, ce n’est que plus tard qu’il prendra le nom dans lequel il est connu aujourd’hui dans plus de 120 pays.

Tapis musical

Le succès n’est pas immédiat. Les sociétés spécialisées dans les jeux que Butts a contactées ne se montrent pas très intéressées. Et d’ailleurs en 1935, il retrouve du travail et abandonne l’idée de commercialiser sa trouvaille. D’autant que la seconde guerre mondiale approche.

Il faudra d’ailleurs attendre 1948 pour que Butts , poussé par l’un de ses amis avec lequel il s’est associé, dépose le brevet de son jeu.

Et c’est en 1952 qu’un extraordinaire coup de pouce du destin survient. Jack Strauss, le patron de Macy’s le plus grand magasin de jouets de New York et du monde d’ailleurs, découvre le jeu pendant ses vacances. Et quand il rentre à New York, il s’étonne de ne pas le trouver en stock dans ses rayons. Il en passe donc une énorme commande. Le succès du jeu est assuré.

Tapis musical

L’Europe et la France le découvriront au milieu des années 50.

Des fédérations et des clubs seront crées, des championnats organisés dont des championnats du monde anglophones, francophones hispanophones et même catalans …

Et un sketch hilarant en consacrera la gloire."



La réponse: Le scrabble.

Au téléphone pour en parler avec nous: Pierre Palmade.

Pierre Palmade dans "Les Grosses Têtes" sur RTL Crédit : Kervin Portelli

Énigme n°4

"Attention, une fois n’est pas coutume, ce n'est pas seulement un personnage que je voudrais mettre à l'honneur mais.. toute une famille !

Oh, je ne vous parle pas d'esprits brillants, non ! Aucun de ses membres n'a accompli de grandes choses ! On peut même dire que certains d'entre eux se caractérisent par une veulerie, voire une bêtise assez confondante… mais, paradoxalement, c'est peut-être aussi ces caractères là qui, au-delà de l'humour, assurent leur succès depuis plus de 30 ans !

La légende raconte que le créateur de cette famille a improvisé une ébauche de scénario alors qu'il se trouvait dans l'ascenseur menant au bureau d'un producteur de la Fox.

Il lui fallait trouver une idée et vite. Il s'est donc inspiré de ses propres parents et de sa sœur pour imaginer le quotidien de citoyens ordinaires et légèrement barrés… charmant hommage !

Et pour réduire les coûts de la série, le dessinateur a décidé de colorier ses personnages en jaune et de ne les affubler que de quatre doigts ! Vous trouvez ça, bizarre, peu réaliste ? Peut-être. Et pourtant en trois décennies, nos héros n'ont pas pris une seule ride …

Depuis la diffusion du pilote, le succès du show ne s'est jamais démenti. La planète entière s'est prise d'affection pour ses américains très moyens !

Il faut dire que chaque épisode demande environ 6 mois de travail et que pas moins de 16 scénaristes planchent sur les intrigues.

Et le plus troublant, c'est que la série s'est souvent montrée visionnaire : dès 1995 on y découvrait la montre connectée ; en 2000 Trump y était déjà Président et en 2013 on y apprenait que l'Union européenne vendait la Grèce sur Ebay ! Récemment c'est un épisode de la saison 4 qui a refait surface : il y est question d'une grippe asiatique qui fait le tour du monde en moins de 24h… étonnant, non, comme aurait dit le regretté Pierre Desproges !

Bientôt, notre famille entamera sa 32e année d'activité. Elle est entrée dans le giron de Disney, possède son étoile sur Hollywood Boulevard.. et la maman a même posé en Une du magazine Playboy ! Que pourrait-on lui souhaiter… ? Pas grand chose, à part, peut-être, une ration supplémentaire de « donuts » ?"



La réponse: Les Simpson.

Au téléphone pour en parler avec nous: Le comédien Philippe Peythieu, voix française d'Homer Simpson depuis 1989 !

"Les Simpson", série culte depuis 30 ans Crédit : Fox