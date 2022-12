Nouvel an : Cyril Lignac vous explique comme faire une cocotte de volaille

La volaille est un classique des repas de fêtes. Simple à cuisiner, il peut se consommer sous différentes formes. Cyril Lignac vous propose de le cuire en cocotte avec des marrons et des champignons avec une sauce au vin jaune. Voici la recette.

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

4 blancs de poulet

1 oignon épluché et ciselé

30 g de beurre

8 champignons de Paris lavés et émincés

8 marrons cuits et coupés en deux

20 cl de crème fraîche

10 cl de vin jaune

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes de la recette

Cuisez dans une poêle des filets de poulet en cubes, avec un trait d’huile et du beurre. Vous pouvez aussi faire la recette avec du veau. Ajoutez un peu d’oignons émincés. Quand tout est bien coloré, versez un peu de vin jaune, mais vous pouvez également mettre à la place du porto rouge ou blanc. Laissez cuire quelques minutes.





Ajoutez des lamelles de champignons et assaisonner avec du sel et du poivre. Laissez colorer quelques minutes en mélangeant. Puis, ajoutez des marrons cuits coupés en cubes et continuez la cuisson durant 2 à 3 minutes.



Baissez le feu et versez de la crème, mélangez à la spatule, assaisonnez avec du sel fin et du poivre du moulin. Laissez cuire à petits frémissements quelques minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un peu de vin jaune à la fin.

Servez dans des assiettes creuses avec de la ciboulette ciselée, une pincée de piment d’Espelette et des lamelles fines de champignons de Paris crus taillées à la mandoline à la dernière minute. Bon appétit !



