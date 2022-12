Cyril Lignac partage sa recette de la terrine de foie gras

Le foie gras est un produit incontournable des fêtes de fin d'année. Et à l'approche du Nouvel An, Cyril Lignac livre ses secrets et ses astuces pour parfaitement réussir votre terrine de foie gras, accompagnée par du chou vert. Une recette à conserver précieusement !

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Temps de repos : 1 nuit

Pour 4 personnes





Les ingrédients

1 lobe de foie gras de canard cru entier de 500g à température ambiante



4 feuilles de chou vert

2 poires

1 cuillère à soupe de gros sel de cuisine

Sel fin et poivre du moulin

Les différentes étapes de la recette



Faites chauffer une casserole d’eau. Plongez la lame de votre couteau. Sur votre planche, déposez le foie gras et taillez les tranches dans le lobe d’environ 2 cm d’épaisseur. Il vous faut 6 à 8 tranches pour une terrine. Gardez-les sur une assiette à température ambiante.





Retirez au couteau les côtés des feuilles de chou. Dans une casserole d’eau salée bouillante, plongez les feuilles de chou et laissez-les cuire 3 minutes. Au terme de la cuisson, égouttez-les et plongez-les dans un bain d’eau avec des glaçons. Pensez bien à les retirer au bout de quelques secondes et déposez-les sur un papier absorbent pour retirer l’excédent d’eau. Épluchez les poires, coupez-les en deux. Retirez le cœur, puis taillez en tranches de 0,5 cm d’épaisseur.

Dans une poêle chaude, déposez les escalopes de foie gras assaisonnées de sel et de poivre et poêlez les deux côtés. Laissez cuire quelques secondes pour qu’elles soient fondantes. Enlevez-les de la poêle et déposez-les dans une assiette. Dans une terrine, chemisée de film, mettez quelques gouttes d’eau. L'eau permettra de faire coller plus facilement le film sur les bords de la terrine.

Puis, suivez cet ordre : les feuilles de choux, 2 tranches de foie gras par-dessus, de la poire, 2 autres tranches de foie gras, encore 2 autres tranches, de la poire et pour finir, 2 tranches de foie gras. Refermez avec les bords des feuilles de chou. Il faut rabattre les feuilles de film alimentaire. Par-dessus, Mettez une presse comme une brique de lait ou des pots en verre. Cette technique permettra de faire sortir le gras de la terrine. Laissez au frais pendant une nuit.

Sortez le foie gras du frais. N'oubliez pas de le défilmer et de retirer l'excédent de gras.

Trempez la lame de votre couteau filet de sole dans une eau très chaude afin d'éviter de casser les tranches de foie gras. Coupez ensuite les tranches et déposez-les dans les assiettes. Ajoutez un peu de fleur de sel et un tour de moulin à poivre. Servez avec du pain grillé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info