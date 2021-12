Noël : la recette des huîtres pochées à la sauce champagne pour une entrée originale

Pour changer des huîtres traditionnelles en entrée pour le réveillon de Noël, Liguori Lecomte, chef du site CuisineAZ.com et auteur culinaire recommande de cuisiner des huîtres pochées sauce champagne.

Ouvrez les huîtres et récupérez l’eau. Dans une casserole, faites chauffer l'eau des huîtres avec une demi-coupe de champagne et une demie échalote. À ébullition, hors du feu, ajoutez les huitres et couvrir 2min30 à 3min. Ensuite, taillez le poireau et faites le revenir dans une poêle à feu moyen pendant 5 minutes avec une noix de beurre.

Pour la sauce, faites revenir une demi-échalote avec du beurre, ajoutez une louche d'eau des huîtres (ou du fumet de poisson) et une coupe de champagne. Faites réduire, puis ajoutez de la crème liquide et rectifiez l'assaisonnement.

Pour le dessert, Liguori Lecomte vous révèle sa recette d'île flottante aux marrons. Commencez par clarifier les œufs. Battez les jaunes avec la crème de marrons. Chauffez le lait dans une casserole puis versez-le sur les jaunes et replacez l’ensemble dans la casserole. Laissez cuire jusqu’à avoir une consistance "nappante" comme une crème anglaise.

Dans une poêle, caramélisez un peu de sucre et ajoutez quelques marrons concassés. Battez les blancs avec 40g de sucre. Placez les blancs en neige dans un moule sphérique et faites cuire 10 secondes au micro-ondes.