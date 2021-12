Noël : la recette des sablés de Noël de Cyril Lignac à faire avec vos enfants

Marie-Clémentine de Saint-Germain-en-Laye, voudrait une recette de biscuits à Noël " à faire avec ses enfants".

Mélangez 150g de farine, 100g de poudre d'amandes, 50g de sucre avec un demi sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de cannelle à poudre, un zeste d'orange râpé. "On peut aussi ajouter de la fleur d'oranger à place de la cannelle si on préfère", explique Cyril Lignac.

À côté, on ajoute 3 cuillères à soupe de purée d'amandes, "ce qui permet de lier la pâte", poursuit le chef. Ensuite, on forme une boule et on ajoute 5 cuillères à soupe de lait (végétal ou de vache. "Cela va nous donner cette pâte que l'on peut étaler et des sablés de Noël", poursuit Cyril Lignac. On détaille avec des emporte-pièces de différentes formes, puis on cuit à 180 degrés pendant 10 minutes.

On laisse refroidir et on peut faire le décor de Noël avec de la glace royale qui se cuisine avec 60g de sucre glace, du jus de citron, un blanc d'œuf. Mettez cette pâte dans un cornet puis décorez selon vos envies.

