Noël 2022 : Le ceviche de Saint-Jacques d'Alessandra Montagne

Temps de préparation : 20min

Ingrédients pour 4 personnes :

6 coquilles Saint-Jacques

1 échalote

20 cl de lait de coco

Quelques feuilles de nori

1 citron vert

Des œufs de truite

Déroulé de la recette :

Ouvrez les coquilles Saint-Jacques et récupérez les noix et le corail, passez le tout sous un filet d’eau froide pour enlever le sable et mettez à égoutter.

Ciselez une échalote et faites-la revenir dans une casserole avec un peu d’huile d’olive, ajoutez le corail, puis au bout de quelques minutes, le lait de coco et quelques gouttes de jus de citron.

Après 5 minutes de cuisson, mixez puis passez la sauce au travers d’un tamis, réservez au chaud.

Tranchez les noix en carpaccio (des tranches de 2 mm environ) et formez une rosace dans l’assiette. Ajoutez un peu de sel, d’algues nori mixée, de zeste de citron, quelques œufs de poissons, et versez la sauce chaude au milieu.

