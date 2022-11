L'assiette automnale de Pierre Gagnaire

Temps de préparation : 15 min



Ingrédients pour 4 personnes :

1 endive

4 mini poireaux cebettes

150g de chanterelles

½ citron

2 petites poires

10g de sucre

Ciboulette



Commencez par les poireaux cebettes en hachant la partie verte.

Déroulé de la recette :



Poêlez le blanc avec un peu d’huile d’olive, même chose pour les feuilles d’endives. En recouvrant d’un couvercle, la cuisson sera plus rapide.



Dans une casserole avec une noix de beurre, faites revenir 30 secondes les chanterelles, salez, ajoutez le vert de poireau haché.



Coupez les poires en deux puis en lamelles dans la longueur. Faites-les dorer une poêle avec une noix de beurre, ajoutez un petit morceau d’écorce de citron, un peu de son jus et une pincée de sucre. Quand les poires son caramélisées c’est prêt.



Pour le dressage, faites un petit lit d’endive, recouvrez des champignons et du vert de cebette, ajoutez les lamelles de poire, le blanc du poireau et enfin saupoudrez d’un peu de ciboulette. C’est prêt.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info