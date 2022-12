Le tartare au couteau de la brasserie Savy

Temps de préparation : 1h

Ingrédients pour 4 personnes :

700g de filet de bœuf

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Quelques gouttes de tabasco

Quelques gouttes de sauce Worcestershire

8 cornichons hachés

4 cuillères à soupe de ketchup

2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon

2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne

1 cuillère à café de paprika

1 botte de persil plat

1 oignon cebette

Quelques gouttes de vinaigre

4 jaunes d’œufs

Sel / Poivre

Déroulé de la recette :



Hachez le filet en petits cubes d’1/2 centimètre de côté environ, transvasez les dans un cul de poule. Puis ajoutez tous les assaisonnements.

Huile, tabasco, sauce Worcestershire, ketchup, moutardes, paprika, vinaigre, sel, poivre.

Hachez les cornichons, le persil et l’oignon et ajoutez-les.

Et enfin mettez les jaunes d’œufs en dernier pour éviter qu’ils ne cuisent à cause de l’assaisonnement. Mélangez bien la préparation pour équilibrer les gouts. Répartissez dans les assiettes.

C’est prêt.

