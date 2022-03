Mardi Gras 2022 : comment éviter les grumeaux dans la pâte à crêpes ?

Pour Mardi Gras, célébré ce 1er mars, vous pouvez déguster des bugnes, des beignets, des gaufres et des crêpes. Liguori Lecomte, chef et auteur culinaire du site Cuisine AZ, dévoile ses astuces pour éviter des grumeaux dans votre pâte à crêpes.

La première chose à faire pour une pâte lisse, on tamise sa farine et ensuite on respecte l'ordre de la recette, recommande Liguori Lecomte. Moi, je vous conseille de rajouter les œufs, la farine, ça assez tôt et le lait le plus tard possible, et petit à petit", poursuit-il. Plus encore, mettez du lait de préférence tiède dans votre pâte.

Et pourquoi la première crêpe est-elle généralement ratée, demande Flavie Flament. "Vous êtes trop impatients et trop gourmands. En fait, il faut monter la poêle en température aux alentours des 200°C (...) Du coup, vous versez votre pâte qui est froide. Parfois, vous l'avez mise au frigo et du coup, tout ça va les faire baisser en température", conclut Liguori Lecomte.