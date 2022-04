Pourquoi les bouteilles de vin font-elles 75 centilitres et pas 1 litre ?

Ce serait quand même plus simple et logique que leur contenance soit arrondie au litre. Et pourtant, quelle que soit la forme des bouteilles de vin, car celle-ci varie selon les régions, irrémédiablement elles font 75 centilitres tout rond. Et tout ça à cause des Anglais !

C’est quand même un comble qu’un des fleurons français ait subi la loi des Britanniques et pourtant ce fut le cas au XIXe siècle. À cette époque, la contenance des bouteilles est totalement anarchique, chaque producteur fait comme bon lui semble. Seulement voilà comme les Anglais se sont pris de passion pour le vin rouge et particulièrement du Bordeaux, cela pose problème aux négociants qui le leur vendent. Ils décident donc de standardiser la bouteille et sa contenance.

Comme ils envoient le vin dans des tonneaux de 225 litres car cela fait 50 gallons, l’unité de mesure british, on part de cette donnée pour calculer le plus facilement possible combien de bouteilles contient une barrique… Sachant qu'un gallon est équivalent à 4,546 litres, pour faciliter les choses, les négociants décident de faire des bouteilles de 75 centilitres. Du coup, 6 bouteilles équivalent à 1 gallon tout rond.

C’est d’ailleurs pour cela, qu’autre conséquence de cette standardisation, on vend les bouteilles de vin par 6 ou par 12, ce qui équivalait à 2 gallons. Cette contenance a fini par se répandre un peu partout et c’est aujourd’hui la norme européenne obligatoire pour toutes les bouteilles de vin. Un peu ironique non de savoir qu’elle a été créée pour ces Anglais qui depuis l’ont quittée, l’Europe !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.