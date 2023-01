Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser une tarte fine aux champignons gourmande

Poêlés, en velouté, farcis... Il existe plein de façons de cuisiner les champignons. Cyril Lignac propose de réaliser une tarte fine aux champignons, que vous pouvez faire en individuel ou en grande portion. Cette recette est ici à base de champignons, mais vous pouvez tout à fait changer de légumes ou y mettre des fruits à la place.



Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

1 pâte feuilletée

1 oignon épluché et ciselé

20g de beurre

400g de champignons de Paris lavés et coupés et hachés

500g de champignons petits et rosés lavés et coupés en fines lamelles de 3 mm

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes de la recette

Préchauffer le four à 200°C. Dans une sauteuse chaude, verser l’huile d'olive puis le beurre, laisser colorer légèrement et ajouter l’oignon, le faire suer et ajouter les champignons hachés. Assaisonner de sel fin. Mélanger et couvrir d’un papier sulfurisé de la taille de la sauteuse. Laisser cuire jusqu’à ce que la duxelles soit cuite, fondante, et que l’eau de végétation ait disparu. Vérifier l’assaisonnement. Réserver.

Dans une poêle chaude, verser de l‘huile d’olive, ajouter des lamelles de champignons – pas tout, il ne faut pas remplir la poêle –, assaisonner de sel fin, colorer puis égoutter dans une assiette. Procéder ainsi pour cuire tous les champignons.

Sur une feuille de silicone ou sulfurisé, déposer sur une plaque à pâtisserie pouvant aller au four, abaisser un cercle de pâte feuilletée de 22 cm de diamètre. Déposer une seconde feuille de papier sulfurisé et une plaque à pâtisserie. Enfourner pour 16 minutes. Vérifier la cuisson dessous et sur les côtés. Sortir la tarte. La laisser de côté.

Sur la pâte feuilletée, déposer la duxelles de champignons, et enfin les rondelles de champignons. Passer au four 5 minutes pour réchauffer à 180°C, assaisonner de fleur de sel et de poivre du moulin.

