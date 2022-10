Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser un savoureux poulet basquaise

Le poulet basquaise est l'un des plats phares de la cuisine basque. Cyril Lignac partage sa version de ce plat en sauce réconfortant qui séduira à coup sûr vos invités.

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 1 heure

Ingrédients pour 4 personnes

La piperade

1 oignon épluché et émincé

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

2 poivrons jaunes épluchés et émincés

2 poivrons rouges épluchés et émincés

4 blancs de filets avec la peau coupés en cubes

15 cl de vin blanc

250 g de concassé de tomate

Piment d’Espelette

150g de chorizo

Sel fin et poivre du moulin

Le riz cuisiné

80 g de purée de tomates confites (pétales de tomates confites)

150 g de riz basmati

1 litre de bouillon cube

2 pincées de paprika

2 cuil. À soupe de persil haché

Sel fin

Huile d’olive

Les étapes de la recette



Préchauffez le four à 200°C. Dans le blender, versez les pétales de tomates confites et mixez-les avec de l’huile d’olive ou l’huile du pot des pétales, et une cuillère d’eau si c’est un peu compliqué d'obtenir une préparation lisse. Dans un saladier, mélangez le riz avec la pulpe de tomates, deux pincées de paprika et de bouillon à fleur du riz, assaisonnez de sel fin. Versez dans un plat de cuisson. Enfournez et laissez cuire 20 minutes sans remuer.

Dans une sauteuse ou une cocotte chaude, versez un trait d’huile d’olive chaude, déposez les morceaux de viande assaisonnés de sel fin et de poivre du moulin, laissez-les colorer sur toutes les faces, retirez les morceaux de poulets dans une assiette. Déposez l’oignon, laissez-le colorer, ajoutez l’ail et les poivrons, assaisonnez de sel et de piment d’Espelette, continuez à cuire avec une légère coloration, déglacez au vin blanc, laissez réduire, faites cuire 5 à 6 minutes, mélangez et versez la sauce tomate. Continuez à cuire sur feu doux 5 minutes. Déposez la viande. Mélangez délicatement et couvrez pour 15 minutes.

Au terme de la cuisson du poulet cuisiné, déposez le riz dans un plat, ajoutez un peu de persil haché sur le riz ou dedans, dans un second plat le poulet avec les poivrons en sauce, parsemez de cubes de chorizo.

