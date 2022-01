La recette de Cyril Lignac pour des pancakes salés originaux

Comment concocter de savoureux pancakes ? Faites cuire 150g de pommes de terre dans de l'eau pendant 12 minutes. Écrasez-les ensuite à la fourchette, "cela nous fait la base de la pâte", explique Cyril Lignac. Ajoutez deux jaunes d'œufs dans la pulpe de pommes de terre et à côté, montez les blancs en neige, "comme ça, on ne jette rien", ajoute le chef. Mélangez le tout (pommes de terre et blancs en neige) et laissez reposer pendant 15 minutes.

Pendant ce temps, dans un petit saladier, mélangez une crème fraîche épaisse, un peu de ciboulette, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette et un petit jus de citron. On peut mettre aussi de l'aneth.

Dans une poêle chaude, versez de l'huile de pépins de raisin et réalisez les pancakes. "Dans un blini, il n'y a pas de pommes de terre, mais je voulais rendre les pancakes joyeux", précise le chef. Une fois que les pancakes sont prêts et tièdes, ajoutez la crème aigrelette, du saumon ou de la truite fumé, un petit peu de zestes de citron. Vous pouvez aussi préparer les pancakes à l'avance et les faire réchauffer au four à 90 degrés.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.