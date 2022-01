La recette de Cyril Lignac pour un aligot fondant et savoureux

Pour réussir un aligot, laissez vieillir vos pommes de terre, type la Binjte, dans un panier. Épluchez la pomme de terre et enlevez le germe. Faites une purée avec 500g de pommes de terre, 50g de beurre et 25g de crème fraîche épaisse.

Ensuite, coupez des petits morceaux de tome fraîche, "pour réussir un bon aligot, il faut avoir de la Tome de moins de 3 jours, donc c'est-à-dire qu'elle est fraîche", explique Cyril Lignac.

Mettez les bouts de fromage dans la purée. Faites chauffer à feu très doux et en mélangeant. On peut y mettre de l'ail ou non. "J'ai toujours mangé sans ail, parce qu'il n'est pas cuit", poursuit le chef.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.