Direction la Méditerranée. Véritable emblème de la France au Maroc en passant par le Liban ou la Grèce, tous les pays du littoral méditerranéen se sont appropriés la recette du caviar d'aubergine. C'est à votre tour. Le caviar d'aubergine peut parfaitement est servi en apéritif, ou, pour accompagner un poisson cuit à la vapeur.

Pour réussir votre caviar d'aubergine, suivez ces indications :

- coupez en deux les aubergines sans le pédoncule, assaisonner les de sel, poivre et un peu de curry

- déposez dans une poêle chaude avec de l’huile d’olive et laisser colorer les chairs, déposez-les dans une plaque ou plat au four à 190°C pendant 30 minutes.

- retirez du four et enlever à la cuillère la chair de la peau, déposez dans une passette fine toute la nuit ou quelques heures au frais. Puis, déposez la chair dans un saladier et mélanger avec une fourchette et ajoutez de l’huile d’olive pour faire prendre un peu de volume à la préparation.

- dans les assiettes de votre choix, déposez le caviar d’aubergine, étalez légèrement, dessus ajoutez la burrata, assaisonnez d’huile d’olive, de fleur de sel et poivre du moulin, ajouter des feuilles de basilic.

Pour cette recette, voici les ingrédients et leurs proportions :

- deux aubergines lavées

- une gousse d’ail épluchée

- une cuillère à café ras de curry

- deux burratas

- quelques feuilles de basilic

- quatre cuillères à soupe d’huile d’olive

- fleur de sel, sel fin et poivre du moulin

Le conseil du chef : plus vous ferez torréfier les légumes, plus le goût d'aubergine sera prononcé.

