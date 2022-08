Les conseils de Cyril Lignac pour réussir votre apéritif avec des nachos

Cyril Lignac fait prolonger les vacances avec une recette qui sent bon le Mexique. Le chef vous propose un petit apéritif qui sent encore bon l'été avec des nachos et un tartare de saumon. Pour les nachos, vous allez devoir les acheter déjà prêts.

Voici les astuces pour réussir votre tartare de saumon :

- Avoir puis découper 300 g de saumon

- Mettre une petite vinaigrette de jalapenos, un piment vert un peu piquant

- Ajouter de l'ail, de l'huile de pépins de raisin et un peu de vinaigre de riz. Ajouter les trois éléments à la vinaigrette de jalapenos. Le mélange va permettre d'assaisonner votre tartare de saumon.

Vous allez ensuite déposer votre petite collerette de nachos croustillants. Puis vous allez réaliser un petit guacamole avec des petites échalotes, de la coriandre et le mettre sur le tartare du saumon.

Pour réaliser votre guacamole, le chef vous conseille d'avoir des avocats et d'y ajouter de l'échalote et du jus de citron.

