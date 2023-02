Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser une savoureuse pissaladière

Cyril Lignac propose sa version de la pissaladière. Lui ne met pas d'anchois sur sa pissaladière, mais l'intègre dans sa préparation. Le mieux est de la faire cuire avec un four à bois si vous en possédez un.

Pour 4 personnes

Les ingrédients

500 de farine

10 g de sel fin

5 g de sucre

40 g de levure de boulanger

250 g d’eau

50 g de beurre tempéré

25 g d’huile d’olive

1 oignon épluché et émincé très finement



Quelques olives noires avec le noyau

Des anchois marinés

Poivre du moulin

Les étapes de la recette

Pétrir ensemble la farine, le sel fin, la levure de boulanger et l’eau. Puis incorporer tout en battant le beurre tempéré en cubes et l’huile d’olive, pour faire une sorte de pâte à pain. Peser des pâtons de 350 g, former une boule, bien les filmer tout de suite, et les mettre au réfrigérateur pour laisser reposer entre une heure et une heure et demie.



Pendant ce temps, dans une sauteuse chaude, verser un trait d’huile d’olive, verser l’oignon, assaisonner de sel fin et sucre, mélanger et laisser caraméliser, puis baisser le feu et laisser confire douze minutes. Veiller à ce que les oignons ne soient pas trop croquants.





Étaler ensuite les boules de pâte, à 28 cm de diamètre, déposer les sur une plaque à pâtisserie, puis piquer la pâte. La pâte doit être épaisse de 1 cm. Déposer du confit d’oignons, et du pissalat (un mélange d'anchois et d'huile d'olive), enfourner douze minutes dans un four préchauffé à 180°C, sortir et déposer les olives, remettre la pissaladière au four trois minutes.

