Cyril Lignac partage sa recette de croque-monsieur

Les infos pratiques

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Temps de repos : 8 heures

Pour 4 personnes

Ingrédients

1 petit pain de mie

150 g de beurre

150g de béchamel

5 tranches de jambon blanc

4 tranches de comté

100 g de parmesan râpé

4 bouquets de salade

1 trait vinaigrette balsamique blanc / huile d’olive

Les étapes de la recette

Étape 1

Tailler toutes les croûtes du pain de mie, puis tailler en 5 tranches le pain de mie dans la longueur. Faites fondre les 150 g de beurre à feu doux dans une sauteuse, déposer les tranches sur une plaque, imbiber toutes les tranches avec les ¾ du beurre sur les 2 faces, à l’aide d’un pinceau.

Tailler les tranches de jambon aux dimensions des tranches de pain de mie. Napper les tranches de pain de mie de sauce béchamel froide. Sur 4 tranches, déposer du jambon blanc, puis une tranche de comté et une nouvelle tranche de jambon.



Étape 2

Déposer les tranches les unes sur les autres. Poser la dernière tranche à l’envers pour refermer le croque Monsieur. Enrouler-le croque dans un papier film en serrant légèrement. Conserver-le au frais pour qu’il durcisse pendant 8 heures.



Étape 3

Défilmer le croque-monsieur et couper-le en tranches assez épaisse. Déposer-les sur une plaque, badigeonner-les avec le reste du beurre fondu et saupoudrer de parmesan râpé. Passer au four chaud 8 minutes à 180°C puis sous le grill jusqu’à ce que cela gratine légèrement.



Servir ce croque avec un bouquet de salade assaisonné de vinaigrette.

