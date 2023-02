Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser un savoureux tajine de poisson

Cyril Lignac propose sa version du tajine, non pas au poulet ou à l'agneau, mais au poisson. Lui le réalise avec du cabillaud, des gambas et des moules, mais vous pouvez le faire avec tout autre type de poissons et de crustacés, il faudra juste changer les temps de cuisson. Et pour le plat, si vous n'avez pas de plat à tajine, une cocotte pourra parfaitement convenir.

Pour 4 personnes

Les ingrédients

4 pavés de cabillaud de 80 g

9 crevettes type gambas

250 g de moules ébarbées

2 oignons épluchés

1 citron jaune

1 quinzaine d’olives vertes si possible

½ botte de coriandre

½ botte de persil plat

2 carottes épluchées et coupées en tronçons fins

2 navets épluchées ou grattés et coupé en quartiers

Quelques amandes concassées

1 cuillère à soupe de miel

1 pincée de curcuma

Huile d’olive

Sel fin et graines de poivre

Les étapes de la recette

Déposer dans un plat les morceaux de cabillaud et les crevettes entières ou décortiquées, verser l’huile d’olive dessus, assaisonner de sel fin, ajouter du curcuma et les zestes d'un citron, couper le citron en 2, et déposer dans la marinade, ajouter les graines de poivre et des feuilles de coriandre. Laisser mariner 1 heure. Ajouter les olives. Mélanger de nouveau.

Emincer les oignons finement, dans une cocotte ou une grande sauteuse, verser un trait d’huile d’olive, ajouter les oignons émincés, laisser colorer doucement, ajouter les carottes et les navets, verser la cuillère de miel, laisser cuire 8 minutes, ajouter les morceaux de cabillaud et les crevettes par-dessus, verser un peu d’huile d’olive en plus s’il en manque, remuer. Verser un peu d’eau dans le plat où vous avez fait la marinade du cabillaud et verser dans le plat de cuisson. Couvrir et laisser cuire 20 minutes.

Ouvrir les moules dans une casserole avec les queues de persil et de l’huile d’olive, déposer les moules dans le plat de poisson, passer le jus dans un linge propre pour retirer les excédents de sable et coquillages et verser dans le plat de cuisson. Laisser cuire 5 minutes. Vérifier la cuisson du poisson, que le jus a bien réduit, servir dans un plat avec les carottes au miel, quelques amandes entières, des feuilles fraiches de coriandre et du

persil ciselé.

