Les astuces de Cyril Lignac pour recréer la fameuse sauce de l'Entrecôte

Romane qui vit à Colmar aimerait connaître la recette de la fameuse sauce utilisée dans les restaurants L'Entrecôte.

"Cette sauce traditionnelle que tout le monde aime, je crois que je n'ai pas un copain chef qui a essayé de refaire la recette. C'est assez amusant, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ce que l'on sait c'est qu'il y a de la moutarde", démarre Cyril Lignac.

Pour la recette, il vous fait une cuillère de moutarde et une cuillère de jus de citron. "Pour moi, c'est un petit beurre monté", ajoute le chef. On fait ensuite fondre du beurre avec du cerfeuil, du basilic, de la sauge et un peu d'estragon. On mélange le beurre fondu et on le monte comme une mayonnaise avec la moutarde et le jus de citron. "On la détend avec un petit peu d'eau à mon sens parce que l'eau permet de fixer", précise Cyril Lignac.

"Ce ne sera jamais la même parce que c'est une recette secrète, mais on n'est pas loin", conclut le chef.

