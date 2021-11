Les astuces de Cyril Lignac pour cuisiner le chou vert avec des coquilles Saint-Jacques

Thierry qui vit à Coulommiers, aimerait "cuisiner un chou vert de façon originale".

"C'est vrai que le chou vert on le met dans la soupe alors que ça marche très bien avec les coquilles Saint-Jacques", explique Cyril Lignac. On prend le chou et on le blanchit en entier dans un grand volume d'eau salée bouillante. On refroidit le chou, on enlève la côte au milieu, on plie la feuille l'une sur l'autre et on la coupe finement.

À côté, on poêle des petites Saint-Jacques au beurre demi-sel. On fait revenir le chou dans de l'huile d'olive avec un peu de beurre, du chorizo ou des lardons "pour fumer un peu tout ça", précise le chef. Quand tout est bien compoté, on met la préparation au fond des coquilles des Saint-Jacques. Par-dessus, on pose la noix de Saint-Jacques avec de la chapelure, une noisette de beurre et on passe au four pour avoir un plat croustillant.

