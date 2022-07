La recette de la sucrine rôtie, sauce hollandaise de Camille Saint M'leux

Découvrez cette recette imaginée par le chef Camille Saint M'leux.

Temps de préparation : 20 minutes

Ingrédient pour 4 personnes :

4 sucrines

Huile d’olive

2 jaunes d’œufs

125g de beurre

1 citron

piment

Œufs de poisson

Déroulé de la recette

Retirez les feuilles extérieures des sucrines, coupez-les en deux dans la longueur et mettez-les dans une poêle à rôtir avec un peu d’huile d’olive. Quand elles commencent à être légèrement caramélisées, ajoutez un peu de beurre. Dès qu’il commence à prendre une couleur noisette, ajoutez un peu d’eau ou de bouillon de légume dans la poêle puis enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pour 8 minutes. Retournez à mi-cuisson.

Préparez ensuite la sauce hollandaise. Mettez les deux jaunes d’œufs dans une casserole avec 2 cuillères à soupe d’eau. Fouettez à feu doux pour épaissir la préparation. Attention, si la casserole est trop chaude, les œufs vont cuire et coaguler. Vous devez toujours pouvoir mettre votre main sous la casserole. Si c’est trop chaud, retirez la casserole du feu tout en continuant à fouetter. Lorsque la préparation devient crémeuse et que vous voyez le fond de la casserole en fouettant, incorporez le beurre fondu petit à petit en continuant de fouetter.

Parfumez la sauce avec du poivre, des zestes et un petit trait de jus de citron, une pincée de piment et une cuillère à soupe d’œufs de hareng. Nappez la sucrine qui sort du four avec la sauce hollandaise. C’est prêt !

Chef Camille Saint M'leux Crédit : Pierre Herbulot / RTL

