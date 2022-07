La recette de concombre, yaourt citronné et herbes du chef Julien Allano

Découvrez cette recette imaginée par le chef Julien Allano.

Temps de préparation : 20 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

4 cas de fromage blanc fermier

1 échalote

1 citron vert

1 citron jaune

1 concombre

Quelques feuilles de roquettes

Quelques herbes aromatiques

Piment

Huile d'olive

Déroulé de la recette

Commencez par la sauce. Dans un saladier, mettez le fromage blanc, une échalote ciselée finement, le zeste des citrons vert et jaune, un peu de jus, du sel et du poivre. Mélangez et étalez au fond de chaque assiette. Coupez à l'aide d'une mandoline le concombre ou le plus finement possible avec un couteau. Disposez les rondelles de concombre sur la sauce en faisant une belle rosace. Ajoutez un peu d'huile d'olive, du piment puis parsemez la roquette et les herbes que vous avez choisies. Terminez avec un peu de fleur de sel. C'est prêt !

La recette du chef Julien Allano Crédit : Pierre Herbulot / RTL

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info