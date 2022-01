Les astuces de Cyril Lignac pour une tarte aux oignons traditionnelle et fondante

Monique, qui vit à Chambéry en Savoie, voudrait des conseils pour "préparer une bonne tarte aux oignons".

Démarrez la recette en préparant une pâte brisée, "on l'a précuit comme je le dis toujours à chaque fois", explique le chef. Piquez la pâte et faites la chauffer au four à 180 degrés pendant 15 minutes "histoire que la pâte commence à être un peu dure, mais pas cuite", ajoute Cyril Lignac.

Prenez des oignons de Roscoff ou des oignons doux des Cévennes, "parce que qui dit tarte à l'oignon dit bons produits", ajoute le chef. "J'aime bien les oignons qui sont un petit peu délicats parce qu'on va les caraméliser", décrit-il. Faites une fondue d'oignons avec du beurre demi-sel. On déglace à la bière, on réduit et on fait compoter.

Déposez les oignons sur la pâte. Avec une mandoline, faites de fines tranches d'oignons que vous déposez sur la tarte avec du beurre fondu demi-sel. Faites cuire 35-40 minutes à 180 degrés, "et là on va avoir la pâte qui continue de cuire, les oignons qui caramélisent et on va se régaler", conclut Cyril Lignac.

