Chandeleur : quelle est la différence entre les crêpes et les pancakes ?

publié le 01/02/2021 à 15:00

La Chandeleur, chaque 2 février, est la fête des crêpes. Rondes, dorées et symbole du soleil, on les déguste à cette occasion salées ou sucrées, ou les deux. La forme et la couleur vous rappellent le pancake ? On pourrait même dire que cette préparation servie au petit-déjeuner aux États-Unis est "le petit frère" de la crêpe.

Et pourtant, crêpe et pancake ne sont pas pareils. Si les crêpes sont si populaires c'est notamment grâce au peu d’ingrédients nécessaires à leur préparation : de la farine, des œufs, du lait et du sucre (pour les crêpes sucrées). La recette des pancakes est pratiquement identique. À un détail près : la levure.

En effet, les pancakes, largement plus épais que les crêpes, demandent alors un œuf, du sucre, de la farine, du lait et une bonne cuillère à café de levure, pour leur préparation. Laissez le tout reposer avant de commencer votre cuisson de pancakes dans une crêpière. Lors de la dégustation, vous pouvez les agrémenter de pâte à tartiner, de sirop d'érable de miel ou bien de confiture, comme le conseille le chef Cyril Lignac.