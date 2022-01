Pâtisserie : les astuces de Cyril Lignac pour un cake aux dattes moelleux

Claire qui réside à Honfleur aimerait la recette d'un dessert avec des dattes.

"Déjà les bonnes dattes ce sont les dattes Medjoul, ces grosses dattes bien charnues qui cultivées dans le Sud du Maroc", démarre Cyril Lignac qui propose pour répondre à Claire de confectionner un cake aux dattes "parce que le cake il est hyper moelleux et on peut lui rajouter quelques petites dattes".

Pour cette recette, on mélange 60g de farine, 90g de poudre d'amande, 100g de sucre glace et une gousse de vanille. On monte juste à côté des blancs d'œufs pour rendre le cake plus léger. On met un petit peu de confiture de cassis pour apporter de l'acidité. Verser 100g de beurre noisette dans votre préparation, "ce qui nous fait une pâte à cake hyper moelleuse", décrit Cyril Lignac.

Versez le tout dans un moule à cake beurré et fariné. Ensuite, truffez votre cake avec des morceaux de dattes (vous pouvez enlever les noyaux au préalable). Faites cuire 35 minutes à 190 degrés puis badigeonnez votre cake avec une confiture de cassis détendue à l'eau.

