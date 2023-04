La recette de Cyril Lignac pour des bananes flambées à prix réduit

Dans une poêle, mélanger l’eau et le sucre pour former un caramel. Dès qu’il est bien doré, verser la crème liquide, ajouter le jus de citron et laisser cuire quelques minutes pour qu’il soit crémeux. Ajouter la cannelle et l’anis étoilé pour parfumer si vous en avez dans les placards. Laisser de côté.