La recette de Cyril Lignac pour des crêpes Suzette à petit prix

Mélanger dans un saladier la farine et le sucre, verser progressivement les œufs, l’huile, et le lait. Laisser de côté reposer.

Dans un saladier, presser une orange et mélanger avec le beurre pommade et le sucre. Couper l’autre orange épluchée en rondelles.

Dans la crêpière chaude, passer le papier huilé, verser la pâte à crêpes, former une crêpe dorée des 2 côtés et faites toutes les crêpes, déposez-les dans une assiette, et pour les conserver, déposer une feuille de papier aluminium dessus. Au moment de la réchauffer, déposer une noix de beurre à l’orange, déposer la crêpe, plier la crêpe dans la poêle, déposer dans une assiette et ajouter des rondelles d’orange.