JO Paris 2024 : qui est Alexandre Mazzia, cet ex-basketteur qui va nourrir les athlètes ?

C'est l'un des plus grands cuisiniers français. Ancien basketteur professionnel, Alexandre Mazzia a été choisi pour préparer les repas des athlètes pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Cuisinier de l’année 2018 au Gault et Millau, il a été récompensé par une troisième étoile au Guide Michelin en 2021.

Le succès après des années de travail de rigueur, d'effort. Une philosophie héritée de sa passion pour le sport. C'est sur un terrain de basket qu'on le retrouve, au bord de la mer à Marseille, à quelques kilomètres de son restaurant.

Aussi à l'aise avec une pince de dressage en veste de chef qu’à 7 mètres d'un arceau en short et t-shirt. Alexandre Mazzia, ou comment le mental d'acier d’un sportif mène aux sommet du monde de la cuisine et donc à Paris 2024.



Alexandre Mazzia, cuisinier des JO, ex-basketteur professionnel Crédit : Pierre Herbulot / RTL

"Participer aux Jeux olympiques, c'est une fierté. Cela a du sens par rapport à ma carrière. Vous êtes au coeur du village olympique. J'ai proposé des recettes. Pas au-delà de 200 réalisations. Je veux faire découvrir l'ADN de notre cuisine aux athlètes. J'espère que je servirai des basketteurs", confie Alexandre Mazzia.





