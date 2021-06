Quel secret étonnant cache le Petit Beurre de LU ?

Vous connaissez forcément ce célèbre petit biscuit nantais, inventé en 1886 par Louis Lefèvre-Utile qui lui a donc donné comme nom ses initiales…Lefèvre-Utile, L-U, LU ! 135 ans après sa naissance, c’est aujourd’hui l'un des gâteaux les plus mangés en France, voilà sans doute pourquoi chaque année 9.000 tonnes en sont produits en Loire-Atlantique, soit 1 milliards de Petits Beurres...

Dès sa naissance, c'est un grand succès. Déjà parce qu'à l'époque, les biscuits fabriqués à la chaîne viennent d'Angleterre, notamment de chez Cadbury, et donc on n'est pas mécontent de faire la nique aux Britishs avec un gâteau made in France.

Et puis parce que le Petit Beurre de LU a une recette simple qui séduit : beurre évidemment, farine, sucre et lait. Recette qui lui vaut de gagner le grand prix de la biscuiterie lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Celle pour laquelle on a construit la Tour Eiffel.

D'ailleurs, comme la Dame de Fer, c'est sa forme particulière qui a aussi contribué au succès du Petit Beurre. Une forme qui ne doit rien au hasard, non elle a une signification symbolique.

Il y a un sens caché à sa forme. Si ce rectangle dentelé s'inspire des napperons sur lesquels le thé était servi, il y a plus incroyable. En fait, comme on peut le manger à n’importe quel moment, un Petit Beurre de LU est bourré de références au temps.

Sur ses bords rectangulaires, vous pourrez compter, il y a 52 dents. Comme les 52 semaines de l’année. Dans les coins, 4 oreilles représentent les 4 saisons. Et au milieu des petits trous : 24 comme les 24 heures de la journée.

Sa longueur est de 7 centimètres. Évidemment comme les 7 jours de la semaine. En fait un Petit LU, c'est pas un biscuit, c’est un calendrier…

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.