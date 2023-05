DÉBAT - Gastronomie : cuisine française ou italienne, laquelle est la meilleure ?

Dix cuisines du monde ont été évaluées, puis classées par la chaîne américaine CNN. La cuisine italienne l'emporte, suivie de la cuisine chinoise et française.

"Établir un classement est toujours compliqué [...] On est toujours habitué à dire que la cuisine française est la meilleure du monde. On est assez chauvin là-dessus", indique Cyril Lignac. Et la cuisine italienne ? "Une cuisine beaucoup plus populaire. Ça rentre dans tous les foyers, la pizza, les pâtes... Elle nous rappelle les vacances."

"Je ne suis pas surpris du classement [...] La cuisine italienne transpire la simplicité. Et puis tout le monde connaît des produits italiens iconiques", souligne le chef italien Simone Zanoni, à la tête du George, restaurant méditerranéen étoilé de l'hôtel George V.

"La planète entière vient manger en France"

Cyril Lignac explique par ailleurs que la cuisine française est vue, dans le monde, comme une "cuisine gastronomique, de savoir-faire. Ce n'est pas juste une histoire de spaghettis. C'est beaucoup plus cuisiné."

"La planète entière vient manger chez nous. Beaucoup de chefs étrangers ont appris la cuisine en France et sont repartis avec cette culture de la cuisine. Une culture du bouillon, du mijotage. Dans toutes les cuisines du monde coulent un bout de cuisine française", poursuit-il.

"Je suis complètement d'accord. La moitié des restaurants trois étoiles en Italie ont des chefs ayant effectué des passages très importants en France. On ne peut pas enlever ça", conclut Simone Zanoni.

