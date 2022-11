Cyril Lignac donne ses conseils pour réaliser de savoureuses crêpes Suzette

La création des crêpes Suzette est attribuée à Auguste Escoffier en 1890. Il était alors chef du Savoy à Londres, et aurait préparé des crêpes au curaçao au futur Prince de

Galles, Édouard VII. Ce dernier étant accompagné d'une actrice de la comédie française, Suzanne Reichenberg, il aurait donné le nom de cette dernière à sa recette. Voici la recette de Cyril Lignac de ce classique de la pâtisserie française.

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

Pour la pâte à crêpes :

300g de farine

3 œufs

2 cuill. à soupe d’huile

70cl de lait entier

3 cuill. à soupe de sucre

5 cl de fleur d’oranger

1 zeste d’orange

Pour le beurre Suzette :

100g de beurre pommade

1 zeste d’orange

1 jus d’orange + 1 jus de citron jaune

15g de sucre glace

5cl de Grand Marnier (facultatif)

Pour la finition :



25g de beurre pour la cuisson

Huile neutre

1 orange pelée et coupée en rondelles fines

Quelques zestes confits (facultatif)

Les étapes de la recette

Mélanger dans un saladier la farine et le sucre, verser progressivement les œufs, l’huile, et le lait, la fleur d’oranger et ajouter le zeste d’orange à l’aide de la Microplane. Laisser de côté reposer le temps de faire le beurre Suzette.

Dans un saladier, sur le beurre pommade, verser le jus d’orange et le jus de citron, mélanger à la Maryse, ajouter le zeste d’orange, mélanger de nouveau, ajouter le sucre glace, et ajouter le Grand Marrnier si vous voulez. Déposer au frais.

Dans la crêpière chaude, passer le papier huilé, verser la pâte à crêpe, former une crêpe dorée des 2 côtés, ajouter une noix de beurre Suzette. Plier la crêpe en 4, déposez-la dans l’assiette, et renouveler l’opération à chaque crêpe, puis déposer des rondelles d’orange et des zestes.

