Cyril Lignac partage sa recette de hachis parmentier fondant et savoureux

Les secrets d'un bon hachis parmentier ? Tout commence par une bonne purée de pommes de terre bien beurrée. Puis pour la farce, Cyril Lignac conseille de mélanger bœuf et veau, pour plus de moelleux et de tendreté. Voici sa recette.

Temps de préparation : 55 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

800 g de viande hachée de bœuf et de veau

600 g de pommes de terre Bintje

20 cl de lait entier

100 g + 10 g de beurre

1 oignon

4 champignons de Paris

200 g de concassée de tomate

2 sucrines

Huile d’olive

Vinaigre balsamique blanc

Sel fin et poivre du moulin

Pour la crème de parmesan

50 cl de crème liquide

50 g de parmesan râpé

Les étapes de la recette

Éplucher et laver les pommes de terre et les couper en cubes. Ciseler l’oignon et couper le pied terreux des champignons, les laver et les émincer. Réserver les légumes séparément.

Plonger les pommes de terre dans une casserole d’eau bouillante salée et faites cuire 12 minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites, puis les égoutter et passer au presse-purée au-dessus d’une casserole avec la moitié du lait chaud et 15g de beurre. Mélanger la purée et assaisonner avec du sel fin. Si elle est trop épaisse, vous pouvez rajouter un peu de lait ou de beurre comme vous préférez.

Dans une casserole, verser la crème liquide et la faire réduire de moitié à feu doux, ajouter le parmesan râpé, mélanger et garder de côté.

Préchauffer le four sur le grill à 240°C. Dans une cocotte chaude, verser un trait d’huile d’olive, ajouter la viande de bœuf, assaisonner avec du sel et du poivre, laisser cuire quelques minutes puis ajouter le beurre. Incorporer l’oignon, puis les champignons, continuer

la caramélisation, puis ajouter la concassée de tomates. Laisser cuire 25 minutes.

Au terme de la cuisson de la viande, dans un plat à four, étaler la viande, répartir la purée par-dessus, napper de crème de parmesan. Enfourner et faire gratiner 4 minutes. Assaisonner la salade d’huile et de vinaigre, et de sel puis de poivre.

