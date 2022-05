Cyril Lignac dévoile ses recettes de moules marnières ou au barbecue

Incarnant l'exemple parfait du repas convivial des vacances au bord de la mer, les moules peuvent se cuisiner de différentes manières. Pour ne pas s'y perdre et ne pas gâcher ces retrouvailles en famille ou entre amis, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour réussir deux types de cuisson différentes.

Première cuisson : au barbecue.

"Moi j'adore les faire au barbecue l'été, c'est-à-dire à la plancha", confie le chef. "C'est hyper bien quand on veut faire un petit apéritif ou un peu comme des tapas. Mais on peut aussi les faire en plat", assure Cyril Lignac.



Suivez ces instructions :

- nettoyez bien les moules.

- roulez les dans de l'huile d'olive.

- placez les sur une plancha bien forte.

- les moules commencent à s'ouvrir et c'est le jus qui coule qui va être nécessaire pour faire cuire les moules par évaporation.

- mettez les moules dans un grand saladier.

- préparez une vierge de légumes avec du poivron, des tomates, du basilic, des olives, des zestes de citron, des petits morceaux de citrons frais et des câpres.

- déposez la vierge de légumes sur les moules.

Deuxième cuisson : la marinière classique.

Accompagnées d'une sauce poulette à la crème fraîche, les moules marinières incarnent la traditionnelle cuisine française, selon notre chef Cyril Lignac.

Suivez ces instructions :

- Dans une cocotte, faire revenir une échalote dans de l'huile d'olive.

- ajoutez du thym et du laurier.

- déposez les moules à l'intérieur.

- commencez à bien les faire cuire à l'huile d'olive.

- versez le vin blanc.

- couvrez et laissez cuire. Le jus des moules et le vin blanc vont former une sauce.

- récoltez ensuite les moules et la sauce.

- mettez un petit peu de curry et un petit peu de crème fraîche pour faire une sauce poulette.

- remettez les moules à l'intérieur.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info