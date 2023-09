Cyril Lignac confie sa recette d'huîtres gratinées au champagne

Préchauffez le four en grill à 240°C. Ouvrez les huitres. Retirez-les, décoquillez-les et déposez-les dans un bol. Déposez les huîtres dans les assiettes sur du gros sel pour les faire tenir.

Dans une casserole versez de l’eau, faites chauffer, par-dessus déposez un saladier avec les jaunes et commencez à fouetter pour les monter en faisant à ne pas les faire chauffer et les faire devenir brouillé, retirez le saladier si besoin. La texture du mélange doit devenir très mousseuse. Versez le beurre fondu et montez au fouet sans faire bouillir, ajoutez une cuillère de crème montée, une cuillère de jus de cuisson des huitres et le champagne. Mélangez.