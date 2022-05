Cuisine : qu'est-ce que la cébette et comment la préparer ?

La cébette est une plante vivace cultivée pour ses feuilles aromatiques également appelée ciboule, cive ou ail fistuleux. Ses fleurs ressemblent à celles de la ciboulette, sa tige à celle des oignons frais et des poireaux. Ses tiges, beaucoup plus épaisses que celles de la ciboulette, sont également creuses, charnues, très longues (jusqu’à 40 à 50 cm).

Sa racine forme un bulbe très allongé qui se confond avec les tiges d’oignons plutôt en forme de poire. La cébette fraîche pousse dans nos potagers du mois d’avril jusqu'au mois d'octobre. "La cébette, ce n'est pas tout à fait un oignon, elle a la même fleur que la ciboulette et la même tige creuse que les oignons et les poireaux. C'est ce petit-cousin de l'oignon que l'on va retrouver au printemps", explique Sonia Ezgulian, journaliste culinaire et invitée de Nous Voila Bien.

En général, on l’émince finement et on la parsème à la fin d’un plat, sans trop la cuire ou juste au moment de servir. On peut la faire suer dans de l’huile d’olive et l’incorporer dans des préparations. On peut aussi faire chauffer le vert de cébette haché avec de l’huile d’olive pour faire une délicieuse huile parfumée.



Comment utiliser les cébettes ?

On peut saupoudrer la cébette sur une soupe, une salade, une sauce caramélisée. Elle va apporter de la fraicheur mais ne va pas prendre le dessus. "C'est un produit que l'on peut mettre partout", souligne Sonia Ezgulian.

"On peut tout manger dans les cébettes. Cela dépend des recettes, pour parfumer des salades, on peut mettre plus de vert et un peu de bulbe", ajoute-t-elle. La cébette est d’ailleurs utilisée dans la cuisine chinoise. Sur le pourtour méditerranéen, on a plutôt tendance à consommer la cébette en entier. On trouve d’ailleurs son bulbe et sa tige comme ingrédients dans l’authentique salade niçoise, tranchés crus en fines lamelles.

La cébette se conserve 4 à 5 jours au réfrigérateur dans une boîte avec du papier absorbant

humide. Sinon, n’hésitez pas à ciseler finement les cébettes et à les stocker au congélateur. Comme toutes les alliacées, la cébette est une source très intéressante de composés antioxydants, de sels minéraux et de vitamines, c’est un excellent antioxydant, un diurétique, un antibactérien...

La recette des Galettes aux cébettes

Pour 6 personnes, comptez 15 minutes de préparation et 4 minutes de cuisson. Il vous faut comme ingrédients : 300 g de farine, 160 g d’eau, 12 cébettes, 1 filet d’huile d’olive du sel fin et poivre du moulin.

Dans un saladier, disposez la farine. Versez d’un coup les 160g d’eau chauffée et salée avec deux pincées de sel. Mélangez rapidement avec une fourchette. Formez une boule de pâte et pétrissez-la 2 minutes sur le plan de travail, elle est assez souple et légèrement collante. Enveloppez-la de film alimentaire et laissez reposer la pâte 30 minutes à température ambiante.

Hachez finement les cébettes. Partagez la pâte en six pâtons. Étalez chaque pâton assez finement et parsemez du hachis de cébettes. Roulez cette crêpe en boudin et enroulez-le en serpentin. Étalez à nouveau ce serpentin pour former une galette. Si la pâte colle un peu trop, vous pouvez mettre le serpentin entre deux feuilles de papier sulfurisé. Dans une poêle avec un peu d’huile, faites dorer les galettes de cébettes sur chaque face (2 minutes environ) et dégustez-les bien chaudes avec des crudités ou de la salade verte.