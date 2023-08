Cuisine : la recette très facile du pesto fait maison avec du basilic frais

Le pesto, cette sauce italienne à base de basilic frais, d'ail, de pignons de pin, de parmesan et d'huile d'olive, est un délice culinaire qui peut être utilisé pour accompagner de nombreuses recettes. Préparer son propre pesto fait maison est à la fois simple et gratifiant, car vous avez le contrôle total sur les ingrédients utilisés, vous garantissant une saveur authentique et un goût unique. Dans cet article, nous vous guiderons à travers les étapes pour créer votre pesto fait-maison avec votre propre basilic, directement depuis votre cuisine.



Sélection du basilic :

Pour réaliser un pesto de qualité, le basilic est la clé. Vous pouvez cultiver votre propre basilic dans un jardin ou sur votre balcon, ce qui vous permettra d'utiliser des feuilles fraîches et parfumées. Assurez-vous de choisir des feuilles vertes, sans taches brunes, car elles sont les plus savoureuses.

Les ingrédients nécessaires :

Outre le basilic, les autres ingrédients essentiels pour préparer le pesto sont l'ail, les pignons de pin, le parmesan et l'huile d'olive. Vous pouvez également personnaliser votre pesto en ajoutant des ingrédients tels que du jus de citron, du fromage pecorino ou des noix. Assurez-vous d'avoir des ingrédients de qualité pour un pesto délicieux.

Préparation des ingrédients :

Commencez par peler et hacher l'ail finement. Ensuite, torréfiez légèrement les pignons de pin dans une poêle à feu doux jusqu'à ce qu'ils prennent une teinte dorée. Laissez-les refroidir avant de les utiliser. Râpez finement le parmesan, ce qui permettra une meilleure incorporation dans la sauce. Enfin, lavez soigneusement les feuilles de basilic et séchez-les avec précaution.

Le mélange :

Placez le basilic, l'ail, les pignons de pin torréfiés et le parmesan râpé dans un mixeur ou un robot culinaire. Ajoutez une pincée de sel et de poivre selon votre goût. Mixez le tout en ajoutant progressivement l'huile d'olive jusqu'à obtenir la consistance désirée. Vous pouvez laisser le pesto avec une texture plus rustique ou le rendre plus lisse en mixant plus longtemps.

Conservation et utilisation :

Versez le pesto dans un bocal en verre propre et ajoutez une fine couche d'huile d'olive sur le dessus pour le conserver plus longtemps. Le pesto fait-maison se conserve au réfrigérateur pendant environ une semaine. Vous pouvez l'utiliser comme sauce pour vos pâtes, pizzas, sandwichs, ou même pour rehausser la saveur de vos soupes ou de vos plats de légumes.

Astuce :

Si vous avez un surplus de basilic en été, pensez à préparer une grande quantité de pesto et à le congeler dans des bacs à glaçons. Une fois congelé, transférez les cubes de pesto dans un sac de congélation, et vous aurez ainsi du pesto maison à portée de main tout au long de l'année.