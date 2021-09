Cuisine : la recette de la daube de sanglier de Liguori Lecomte

Dans cette nouvelle émission de Nous Voilà Bien ! le chef Liguori Lecomte de Cuisine AZ dévoile sa recette de daube de sanglier. Un plat qui se réalise en 2h20 et qui est accessible à tous les niveaux de cuisine. Idéalement un dimanche midi en famille ou entre amis.

Cette recette de daube de sanglier, que l'on peut voir comme un bourguignon revisité, se prépare avec de la bière corse et du gibier, pour un résultat puissant et unique. La veille, faites mariner la viande coupée en cubes dans la bière avec les oignons ciselés, les carottes taillées, la bière, la gousse d'ail, le thym et le laurier.

Le jour J, égouttez la viande et gardez la marinade. Dans une grande cocotte, faites dorer la viande avec les lardons dans du gras de canard sur feu vif, salez, poivrez. Ajoutez la farine pour singer la préparation. Versez alors toute la marinade pour couvrir la viande, ajoutez le concentré de tomate, couvrez et faites cuire à feu doux pendant 2h.

Enfin, servez le plat avec des pommes de terre ou des pâtes. Le chef Liguori Lecomte explique que vous pouvez remplacer la bière corse par un vin de l'île de beauté.