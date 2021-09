Faut-il manger frais, surgelé ou en conserve ? Les explications de Mac Lesggy

Faut-il consommer surgelé et en conserve ? La réponse de Mac Lesggy

La rentrée marque le retour sur les bancs de l'école ou au bureau, et par conséquent, moins de temps à consacrer à la cuisine. Comment nourrir rapidement et sainement sa famille, tout en respectant l’injonction des cinq portions de fruits et légumes à consommer chaque jour ?

L'idée que cette recommandation ne porte que sur des produits frais est fausse. Ces cinq portions de fruits et légumes peuvent autant être consommées fraîches, surgelées ou encore en conserves. Ces dernières, qui n'ont pas toujours bonne réputation, sont d'ailleurs un moyen économique et rapide de manger des fruits et surtout des légumes. Par exemple, des haricots verts frais, surgelés ou en conserves contiennent tous la même quantité de fibres.

Les choses sont un peu différentes pour les vitamines, des substances fragiles et sensibles à la lumière, à la chaleur ou à l’oxydation. Quand vous mangez des fruits ou des légumes, elles sont à leur maximum, mais reprenons l’exemple des haricots verts : lors de l'achat, plusieurs jours sont passés depuis la cueillette et une partie des vitamines ont disparu. Une fois cuits dans l’eau bouillante, d’autres vitamines vont être détruites ou vont passer dans l’eau de cuisson.

Pas de différence fondamentale

Pour la conservation des vitamines, intéressons-nous d'abord aux surgelés. Les haricots verts sont en général surgelés juste après la récolte, avec leurs vitamines intactes et qui se conservent très bien au froid. Autre solution : la conserve, car ces légumes sont également très vite mis en boîte après récolte. Une fois fermée, la conserve est chauffée pour cuire le tout et stériliser en même temps. Une partie des vitamines passe alors dans l’eau de cuisson, mais lorsque vous les faites réchauffer rapidement celle-ci, vous allez les retrouver.

Bilan des courses : il n’y a pas de différence fondamentale du point de vue des teneurs en vitamines et des valeurs nutritives en général entre les haricots verts frais du supermarché, les surgelés et les conserves. Concernant les croyances autour de la teneur en sel, pourquoi voudriez-vous en mettre ? Bien stérilisés, à l’abri de l’air et de la lumière, les légumes se conservent tout seuls.

Pour tous les légumes qui ne se récoltent que du printemps à l’été, comme les haricots, les petits pois ou encore les carottes, les conserves, comme les surgelés, sont un excellent moyen de les consommer hors saison, sans les faire venir de l’autre côté de la planète. Ce qui est également meilleur pour l'environnement.