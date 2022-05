Comment Marie Harel, une fromagère normande, a-t-elle inventé le camembert ?

Marie Harel est née le 18 avril 1761 dans l’Orne. Comme beaucoup de Normandes à l’époque, elle est paysanne et travaille dans un manoir où elle rencontre son mari Jacques.

Pendant ce temps-là à Paris, l’ambiance est moins bucolique, on est en pleine Révolution Française et un décret vient d’être adopté qui réorganise le clergé sans lui demander son avis. Désormais les hommes de foi ne dépendent plus de Rome et du Pape, mais de l’État français. Ceux qui refusent de s’y plier seront pourchassés et arrêtés. Et à l’époque, on tranche des têtes pour moins que ça.

Un de ces prêtres réfractaires, l’Abbé Bonvoust décide de fuir pour l’Angleterre. Pour y parvenir, il passe par la Normandie où Marie Harel accepte de l’héberger en lui jurant évidemment de ne pas le dénoncer. Sa gentillesse et son hospitalité vont être récompensées au-delà de ses espérances. L’Abbé Bonvoust remarque que Marie Harel fabrique des fromages frais au lait de vache.

Ayant vécu dans des abbayes de la région, l’Abbé Bonvoust connaît quelques secrets de fabrication, notamment une technique utilisée depuis le XIVe siècle pour faire le plus vieux fromage normand, le Neufchâtel, technique qui permet de former une croûte. Marie Harel va l’appliquer à ses fromages frais en utilisant des moules à livarot. C’est ainsi qu’en 1791, elle invente notre plus célèbre fromage du nom du village où elle a épousé son mari : Camembert.

Napoléon III "fou amoureux" du camembert

La belle histoire ne s’arrête pas là, car il a bien fallu un petit coup de chance pour que le camembert devienne aussi célèbre. Au début, la fromagère s’attire surtout les moqueries de ses voisins avec sa création. Au fur et à mesure, quelques gourmets le repèrent et vont lui permettre de gagner les stations balnéaires de la région où les riches Parisiens viennent se délasser ainsi que l’empereur Napoléon III.

Lors d’une halte de son train, à l’époque c’est 6h de trajet, le petit-fils de Marie Harel réussit à faire goûter le camembert au souverain. Il en tombe fou amoureux, au point de s’en faire livrer d’énormes quantités aux Tuileries où il réside. Le camembert devient ainsi le fromage définitivement à la mode.

Le camembert part à la conquête de la France, puis du reste du monde grâce à l’invention en 1880 du petit plus qui va lui permettre de voyager sans perdre ses qualités : la boîte ronde en bois. Aujourd’hui, le camembert est l’un des symboles de la France à l’étranger, on en fait même aux États-Unis dans l’Ohio où se trouve la plus grande fabrique au monde, où l’on ne connaît sans doute pas Marie Harel, née, dans le village de Crouttes,

