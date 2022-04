Comment la star de cinéma Florence Lawrence a révolutionné l'automobile

Florence Lawrence est née le 2 janvier 1886 à Hamilton au Canada. Fille d’une comédienne de vaudeville, elle suit les traces de sa maman qu’elle rejoint sur scène dès l’âge de 3 ans pour un numéro de chant et de danse. Surnommée "Baby Flo", elle part vivre à New York à 20 ans où elle est repérée par plusieurs compagnies cinématographiques.

Florence Lawrence va notamment tourner pour D.W. Griffith, grand réalisateur américain à qui on doit Naissance d’une nation. Florence Lawrence devient alors la première star féminine de l’histoire du cinéma. Ce qui fait déjà d’elle une Illustre Inconnue, mais elle l’est aussi et surtout pour une deuxième raison.

Florence Lawrence a hérité de sa maman Charlotte de deux autres passions que la scène : la première c’est l’automobile. D’ailleurs avec les cachets de ses premiers films, elle s’offre une voiture, ce qui est rarissime pour une femme à l’époque. Elle épouse même en deuxièmes noces un vendeur de voitures.

La seconde passion qu’elle tient de sa maman, c’est celle des inventions. Sa mère, aussi improbable que ça puisse paraître, a d’ailleurs amélioré les essuie-glaces, manuels jusqu’au début du siècle, en les rendant électriques. Mais comme elle était plus douée pour les idées que pour le business, elle se fit piquer son invention par Ford, faute de l’avoir brevetée.

Florence Lawrence va contribuer à l'histoire de l'automobile

Elle aussi va contribuer grandement à l’histoire de l’automobile. En 1914, elle fabrique un bras mécanique qui permet, lorsqu’on appuie sur un bouton, de faire se lever et se baisser un drapeau à l’arrière de la voiture, d’un côté ou de l’autre pour indiquer de quel côté on va tourner. Florence Lawrence vient d’inventer le clignotant.

Et ce n’est pas tout, elle imagine aussi un autre système mécanique, situé celui-là à l’arrière du véhicule, et relié aux freins. Quand on donne un coup de patin, immédiatement un panneau Stop se lève pour signaler que l’on vient de freiner. C’est l’ancêtre du feu stop qu’on a encore sur nos voitures aujourd’hui.

Florence Lawrence absorbée par sa carrière de star de cinéma, ne prit jamais la peine de breveter ses inventions. Elle aurait dû car avec l’arrivée du cinéma parlant, sa carrière va décliner. Et comme son troisième mariage est une catastrophe et qu’une maladie incurable la ronge, elle met fin à ses jours en 1938. Elle laisse derrière elle 300 films et surtout l’invention du clignotant et du feu stop !