Bocuse d'Or 2023 : comment Naïs Pirollet a impressionné les chefs avec son menu pour enfants

C'est le plus prestigieux concours de cuisine au monde. Le Bocuse d'or, créé par Paul Bocuse en 1987, est une véritable coupe du monde de la gastronomie. L'événement se déroule tous les deux ans au parc des Expositions d'Eurexpo, près de Lyon.

Les 22 et 23 janvier 2023, 24 équipes venues du monde entier, se sont affrontées, en public devant 2.000 personnes, sous l'œil d'un jury de grands chefs pour 5h30 de concours. Dans une ambiance digne d'une grande compétition sportive, le Danemark a succédé à la France en remportant la finale internationale du prestigieux concours culinaire.

La Team France était emmenée par un "bébé chef", Naïs Pirollet, 25 ans. Elle était la seule femme en compétition, et la plus jeune des candidats. Major de l'Institut Bocuse en 2017, cette surdouée de la cuisine a vécu la plus longue et belle journée de sa vie.

La Team France a terminé à la cinquième place, au pied du podium, mais elle a remporté le prix du "meilleur menu pour les enfants". Naïs Pirollet a proposé un menu revisité autour de la cucurbitacée, de l'entrée au dessert.

