publié le 20/04/2019 à 14:00

Paul Bocuse était tout sauf cuisinier....C'était un enfant qui savait hypnotiser les coqs, qui parlait aux chiens et caressait les rivières. C'était un homme qui tutoyait les présidents, qui ne connaissait aucune langue mais les parlait toutes et vivait avec trois femmes à la fois...C'est grâce à tous ces ingrédients qu'il devint un le plus grand chef du monde, celui qu'on surnommerait le Napoléon des fourneaux.

Bocuse fait l'école buissonnière, a de mauvaises notes, est fréquemment puni. Pas d'autre voie donc pour lui que celle de l'apprentissage. Et naturellement celui du métier de cuisinier. A 16 ans, Bocuse fait ainsi ses armes dans un restaurant de Lyon, sur les pentes de la Croix Rousse, où Claude Maret, chef et chanteur d'opéra sera son premier mentor. Les rudiments du métier pour être un jour apte à reprendre l'auberge familiale de Collonges. Cette maison qui l'été se métamorphose en guinguette ombragée, où les gourmets accourent pour son saucisson chaud et son omelette aux fines herbes, est depuis toujours le paradis sur terre du petit Paul Bocuse. Le lieu où sa destinée est déjà écrite. Où il deviendra un homme. Et une légende...



La guerre vient briser cette trajectoire toute tracée. Un voile sombre glisse alors sur ce paysage tranquille et jusque là insousciant. L'auberge de Collonges au Mont d'Or vit au rythme des privations. Le beurre, comme les clients, se font rares. Voici venu le temps où il faut choisir son camp. Paul Bocuse a 17 ans et demi, beau garçon qui plait aux filles, élancé et athlétique, capable de rouler des heures à vélo et de nager à toute vitesse... Bocuse écoute Radio Londres et n'a pas froid aux yeux. Plutôt tête brûlée, il s'engage dans le 24eme bataillon de marche de la France Libre.

Paul Bocuse vouera ainsi une affection éternelle pour cette Amérique qui lui a sauvé la vie. Il se rendra des dizaines de fois dans ce grand pays qui en fera une star médiatique, un abonné des talks shows télé et des galas hollywoodiens de charité.