Bocuse d'Or 2021 : qui est le chef Davy Tissot, qui représente la France ?

On ne présente plus Lyon comme capitale de la gastronomie. Ni Paul Bocuse, l'un de ses grands chefs, décédé en janvier 2018. C'est d'ailleurs "Monsieur Paul" qui a créé le concours du Bocuse d'Or en 1987.

24 chefs s'affrontent pour réaliser une série de plats en 5h35, face à un jury composé de grands chefs du monde. Le ou la gagnante remporte le Bocuse d'Or, les suivants le Bocuse d'Argent et le Bocuse de Bronze. Cette année, le Bocuse d'Or 2021 se déroule les 26 et 27 septembre à Eurexpo. Le candidat qui représente la France lors de cet évènement est le chef Davy Tissot, lauréat du Bocuse d'Or France en 2019.

Il sera accompagné cette année par Nicolas Ferrand (commis), Arthur Debray (commis officiel), Naïs Pirollet (responsable de la recherche et du développement des recettes), Julien Dubois (chef de projet logistique), Alain Le Cossec (chef conseil) et Yohann Chapuis (coach officiel).

Le premier lyonnais du concours pour la France

"L’expérience Bocuse d’Or, c’est une remise en question, savoir écouter même si ce n’est pas forcément positif, c’est aussi un concours, contrairement au Meilleur Ouvrier de France, basé beaucoup plus sur le travail d’équipe", explique le chef sur le site de L'Institut Paul Bocuse qui est le premier lyonnais à participer au Bocuse d'Or.

Davy Tissot a grandi aux Minguettes et se décide d'abord pour l'ébénisterie avant d'entamer un CAP de cuisinier et un BEP en hôtellerie. Il fait ses premiers pas dans la gastronomie avec Jean-Claude Pignol. Il rencontre "Monsieur Paul" en 1990 à la Halle Tony Garnier, peut-on lire dans Lyon Decideurs.

Il devient Meilleur Ouvrier de France (MOF) en 2004 à 31 ans. Deux ans plus tard, il est nommé Grand de Demain par Gault & Millau, et Grand Chef Relais & Château en 2010. Il a été chef du restaurant étoilé la Villa Florentine à Lyon et est depuis 2016 le chef du restaurant gastronomique Saisons de l'Institut Paul Bocuse à Écully.