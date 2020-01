publié le 24/01/2020 à 19:01

L'auberge de Collonges-au-Mont-d'Or, célèbre enseigne de Paul Bocuse, est restée fermée 3 semaines pour rénovation. Pendant ce temps l'auberge a été amputée de sa troisième étoile au Michelin. Le restaurant a sagement fait peau neuve, tant en salle qu'en cuisine, pour sa réouverture ce vendredi.

Pour la première fois depuis 55 ans, la plaque dorée sur la porte d'entrée n'affiche plus les 3 étoiles, mais peu importe, les salles sont flambant neuves, le personnel motivé. Pas le temps de s’apitoyer pour Vincent Le Roux, directeur de la maison Paul Bocuse : "Bien sur un peu blessé sur le moment, mais on a une équipe soudée, forte. Pour la réouverture on est très content parce que le restaurant est complet pour tout le week-end", confie-t-il.

La perte d'une étoile a même gonflé les réservations avec plusieurs mois d'attente et pourtant, Jérôme, le fils de Paul Bocuse n'a qu'un objectif : "Toujours rechercher l'excellence, la perfection sur les cuissons, les ajustements des choses".

Allemagne - Une fusillade à Rot am See, près de Stuttgart en Allemagne a fait "vraisemblablement" plusieurs morts, a annoncé ce vendredi 24 janvier la police d'Aalen sur Twitter. Le tireur présumé a été arrêté, ont indiqué les autorités. Les médias allemands évoquent un premier bilan d'au moins six morts.

Manifestations - "Plus de" 1,3 million de personnes ont manifesté contre la réforme des retraites dans toute la France vendredi, dans plus de 200 cortèges, a annoncé la CGT, co-organisatrice de la septième journée interprofessionnelle nationale contre la réforme des retraites.

Santé - Une femme sexagénaire revenue de Wuhan le 13 janvier et habitant Chicago a été infectée par le nouveau coronavirus chinois, ont confirmé vendredi les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), le second cas aux Etats-Unis.