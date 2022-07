Barbecue : quelles sont les règles à respecter pour bien cuire sa viande ?

Les beaux jours sont là. L'heure a sonné pour les amateurs de viandes de ressortir la grille encore noircie de l'année précédente. Tout un art, la cuisson au barbecue n'est pas aussi simple qu'il y parait. Pour bien cuire les merguez, pièces de bœuf et autres brochettes, il est bon de suivre quelques recommandations.

Le choix du charbon a son importance. Le charbon de bois épuré est plus favorable au charbon de bois classique puisqu'il est composé de moins de "produits phytosanitaires toxiques". Les allume-feux peuvent également se montrer dangereux en cas de mauvaise utilisation. Il ne faut les utiliser que pour l'allumage et jamais pour raviver les flammes.

Pendant la préparation de votre repas, n'oubliez pas de respecter les règles d'hygiène élémentaire. Pour cela, il faut veiller à ne pas découper la viande crue et les légumes sur la même planche et ne pas réutiliser le plat qui a servi à transporter la viande crue pour recevoir la viande cuite. C'est en effet le meilleur moyen de transférer certains micro-organismes indésirables et pathogènes dans votre assiette, et donc dans votre organisme.

Bien choisir sa viande

Si la viande est mal cuite, sachez qu'elle peut devenir dangereuse pour votre santé. Commencez donc par bien la choisir. Pour éviter une intoxication alimentaire, préférez les viandes maigres. Si votre viande est trop grasse, de la graisse coulera sur les braises et provoquera ainsi des flammes et des fumées qui vont se traduire par des substances cancérigènes sur les aliments, qui pourraient être carbonisés.

Si vous trouvez les viandes grasses plus appétissantes, pensez à retirer le gras avant de la mettre sur le grill. Une fois les aliments en place, évitez le contact entre les flammes et la viande. En effet, lorsque la cuisson se fait à température élevée, cela peut conduire à la formation de composés chimiques aux propriétés cancérigènes.

La marinade de Cyril Lignac

Enfin, pour parfumer sa viande, pourquoi ne pas réaliser une marinade façon Cyril Lignac ? Pour la réaliser, il faut 130g de sucre, une cuillère à soupe d'eau. On ajoute une cuillère à soupe d'ail. Pendant que le caramel se prépare, on ajoute une cuillère à soupe de purée de piment ou du piment d'Espelette, puis une cuillère à soupe de piment fumé ou de paprika fumé.

On laisse cuire 10 minutes et on ajoute du vin rouge. Et lorsque c'est bien sirupeux, on le met dans un saladier sur glace avec 30cl de vin rouge et du sel. On laisse refroidir la marinade, on la verse sur la viande et on laisse "poser" pendant 10-15 minutes.

