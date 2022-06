Avec la période estivale, les barbecues sont les rois de nos repas. Seulement, on ne peut pas acheter n'importe quel modèle, selon où on habite.

Si vous êtes en appartement, par exemple, "on aura droit qu'à l'électrique, vu que les autres barbecues sont généralement interdits dans les règlements de copropriété pour ne pas gêner les voisins", explique Armelle Levy, journaliste conso à RTL. Si par contre vous avez un jardin, là vous pouvez acheter un modèle au charbon, au gaz ou électrique, "ou la nouveauté : les barbecues à pellet, c'est aux granules de bois", précise-t-elle.

"La star des jardins", c'est sans aucun doute le barbecue à charbon. "Il a l'avantage de donner un petit goût aux aliments, une certaine saveur, c'est sa grande force. Alors que pour les autres, il n'y aura pas forcément ce petit goût de fumé", reconnaît la journaliste de RTL.

Mais, le barbecue à charbon a aussi des inconvénients : la fumée, la chaleur et les odeurs. "Donc, vous ne pouvez l'utiliser qu'à l'extérieur en surveillant régulièrement les braises. Et surtout, il y a le petit stress de l'allumage : si vous faites venir des amis pour déjeuner à 12h, il faut anticiper", ajoute Armelle Levy. Cependant, le charbon "n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Le fait de trop cramer, ce n'est pas exceptionnel", concède Angèle Ferreux-Maeght, cheffe et naturopathe, invitée de Nous Voilà Bien !

Le barbecue électrique est "le plus simple" à l'allumage

L'allumage peut être plus simple avec d'autres types de barbecues comme l'électrique. "En plus, il n'est pas encombrant, il y en a même des pliables et il est facile à nettoyer", note la journaliste de RTL. Mais, le problème de l'électrique "pour les modèles les plus basiques, c'est qu'il n'y a pas de réglage de la puissance ni de la hauteur entre la résistance et la grille." Ainsi quand il y a du vent, "ça ne chauffe pas assez" et "comme on ne peut pas régler la hauteur, la graisse tombe sur la résistance. Ça peut faire des petites flammes mauvaises pour la santé", admet-elle.

Quant au barbecue à gaz, "il est très facile d'utilisation (...) Il monte vite en température. Il permet une cuisson rapide, homogène. Donc vous pouvez vraiment faire de bons petits plats avec y compris des légumes, des pizzas et des desserts", énonce Armelle Lévy.

Il a aussi des inconvénients : il est plus cher que les barbecues électriques et au charbon, et il faut faire attention à ne pas tomber en rade de bouteille de gaz. "Et à ce propos, l'association UFC Que Choisir vous conseille le propane plutôt que le butane pour le barbecue. Parce que le propane, il va rester liquide quand il fait froid, donc on pourra faire des barbecues même en hiver", révèle-t-elle.

Quel barbecue sans charbon offre un goût le plus proche d'un barbecue au charbon ?

"Les deux peuvent le faire : le gaz et l'électrique, si on rajoute des petits copeaux dedans avec la chaleur, ça va dégager un fumet", répond Armelle Levy. Guillaume Fourcade, chef-traiteur pour la marque Weber a expliqué à Armelle Levy que ce qui donne le goût aux aliments sur le barbecue ce sont les sucs qu'ils contiennent et non la manière de les griller.



"Quand on a une grille est bien chaude et qu'on fait caraméliser, ça va donner le goût de grillé. Et si vous voulez vraiment un parfum de bois de fumage, là, vous pouvez ajouter des copeaux de bois, de cerisier, d'érable. Vous les faites tremper dans l'eau, puis après vous les versez dans la braise. Le bois mouillé va fumer comme un fumoir, à condition de mettre un couvercle", détaille la journaliste.

